I saldi primaverili annuali di Xbox sono ora in pieno svolgimento

È tempo di fare scorta di alcuni videogiochi poiché Microsoft ha dato il via all'annuale Xbox Spring Sale. Ci sono oltre 1.000 articoli, e tra questi la maggior parte sono giochi fortemente scontati (sia vecchi che nuovi, indie e AAA), quindi è una grande opportunità per trovare qualche occasione per una brutta giornata, o forse per divertirsi insieme all'imminente Xbox portatile di Microsoft e Asus entro la fine dell'anno.

Abbiamo selezionato per te dieci ottimi suggerimenti in vari generi che consideriamo davvero buoni affari:

• Death Stranding: Director's Cut - 50% (£17,49 / €19,99)

• Kena: Bridge of Spirits - 50% (£17,49 / €19,99)

• Like a Dragon: Infinite Wealth - 50% (£29,99 / €34,99)

• Mark of the Ninja: Remastered - 75% (£3,99 / €4,99)

• Mortal Kombat 1 Khaos Reigns Kollection - 67% (£24,74 / €29,69)

• Red Dead Redemption 2 - 75% (£13,74 / €14,99)

• River City Girls 2 - 50% (£16,74 / €19,99)

• Robocop: Rogue City - 80% (£9,99 / €11,99)

• Sonic X Shadow Generations Edizione digitale deluxe - 30% (£38,49 / €41,99)

• WrestleQuest - 60% (£9,99 / €11,99)

Essendo le persone gentili che siamo (anche umili, in realtà), abbiamo anche scelto cinque titoli per i fan del retrò, che sono praticamente gratuiti in questo momento e tutti giocabili sia su Xbox One che su Xbox Series S/X:

• Alex Kidd in Miracle World DX - 85% di sconto (£2,24 / €2,99)

• Mega Man Legacy Collection 1 & 2 Combo Pack - 60% di sconto (£7,99 / €9,99)

• Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 - 30% di sconto (£34,99 / €41,99)

• Radiant Silvergun - 50% di sconto (£4,99 / €7,19)

• Teenage Mutant Ninja Turtles Collection - 60% di sconto (£13,99 / €15,99)

Clicca qui per sfogliare la selezione di giochi in offerta e sentiti libero di condividere le tue fantastiche scoperte con altri lettori di Gamereactor nella nostra sezione commenti qui sotto, e ricorda che i saldi primaverili di Nintendo e Steam non sono ancora finiti, quindi ci sono giochi economici per tutti.