I San Antonio Spurs mantengono vive le finali NBA con la prima vittoria contro i NY Knicks

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I San Antonio Spurs hanno risposto alla loro prima doppia sconfitta in casa nelle Finali NBA con una vittoria di misura in trasferta, battendo i New York Knicks 115-111 in una partita emozionante in cui i Knicks sono riusciti a rimontare nel secondo quarto: i Knicks hanno segnato 42 punti contro i 24 degli Spurs nel secondo quarto, e stavano vincendo 64-57 all'intervallo.

Ma gli Spurs hanno recuperato lo svantaggio nella seconda metà della partita, segnando 15 punti nei primi otto possessi e riconquistando il vantaggio. Victor Wembanyama ha migliorato i suoi numeri rispetto alle due partite precedenti, segnando 32 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, facendo dimenticare ai tifosi l'errore che li aveva portati alla sconfitta di Gara 2.

Ora la serie è 2-1 e gli Spurs garantiscono almeno una Gara 5 da giocare in casa. Gara 4 si giocherà mercoledì (giovedì alle 14:30 CEST in Europa), ma questa volta senza Donald Trump al Madison Square Garden.