I San Antonio Spurs sconfiggono gli Oklahoma City Thunder e raggiungono la prima finale NBA dal 2014

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Grande serata per Victor Wembanyama: poche ore dopo che Paris Saint-Germain è stato incoronato in Champions League, il francese ventiduenne, tifoso del club parigino, ha aiutato la sua squadra NBA San Antonio Spurs a spodestare i campioni Oklahoma City Thunder e a raggiungere le finali NBA contro i New York Knicks.

La serie playoff tra Thunder e Spurs è stata estremamente divertente, in vista di Gara 7, dove una squadra ospite ispirata ha superato quella locale. I San Antonio Spurs hanno sconfitto gli Oklahoma City Thunder 111-103, e Wembanyama ha segnato 22 punti, ben lontani dai 35 punti segnati dall'MVP NBA Shai Gilgeous-Alexander, ma un buon impegno collettivo ha permesso agli Spurs di restare sempre in testa, anche se non di molto, e la partita è rimasta contesa fino alla fine.

I San Antonio Spurs giocheranno le loro prime finali NBA dal 2014, quando gli Spirs hanno sconfitto i Miami Heat 4-1. Gli Spurs hanno già vinto l'anello NBA cinque volte (1999, 2003, 2005, 2007 e 2014), mentre i Knicks lo hanno vinto solo due volte, nel 1970 e 1973, e hanno raggiunto la finale l'ultima volta nel 1999, quando furono sconfitti dagli Spurs.