I San Antonio Spurs vincono la prima serie play-off dal 2017, ma i Boston Celtics rimangono sorpresi dai 76ers

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I San Antonio Spurs hanno battuto i Portland Trail Blazers martedì sera, 114-95, qualificandosi per la loro prima semifinale di conference NBA dal 2017. Hanno superato i play-off 4-1, la loro prima vittoria in una serie in nove anni, con Victor Wembanyama che ha contribuito con 17 punti, 14 rimbalzi e 6 stoppate, il più giovane a segnare oltre 15 punti, 10 rimbalzi e 5 stoppate in una partita decisiva della serie.

Anche ieri sera in NBA ci sono state sorprese, quando i Philadelphia 76ers hanno sorpreso i Boston Celtics 113-97, evitando l'eliminazione e spostando la serie playoff a Gara 6, con Boston ancora in vantaggio 3-2. I New York Knicks vinsero anche gli Atlanta Hawks 126-97, portando la serie 3-2 fino a Gara 6.

Partite di playoff NBA stasera

Restano due partite di Gara 5 da giocare stasera: i Los Angeles Lakers potrebbero qualificarsi per le semifinali se batteranno gli Houston Rockets in casa (avanti 4-1) alle 4:00 CEST, alle 3:00 BST di mercoledì. Prima di allora, Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors si affrontano a Cleveland con un punteggio di 2-2, alle 1:30 CEST, 00:30 BST, e Orlando Magic potrebbe vincere la serie play-off se battesse i Detroit Pistons all'1:00 CEST di mercoledì.