I Seattle Mariners stanno giocando con le toppe Switch 2 sulle maniche in questa stagione

Finora lo Switch 2 è stato mostrato solo brevemente e il 2 aprile è il momento della presentazione formale, quando scopriremo tutto sul dispositivo. Non ultimo quando arriverà. Ci sono molte speculazioni sul fatto che le persone credano in una premiere già a maggio o giugno, mentre altri ci credono entro la fine dell'anno.

Ma forse abbiamo appena avuto un segno che probabilmente è più probabile che accada all'inizio dell'anno, piuttosto che dopo. La squadra MLB Seattle Mariners riferisce via Instagram che collaborerà ancora una volta con Nintendo (hanno una lunga storia insieme, di cui Nintendo è stata anche uno dei principali azionisti) e alle partite in trasferta la copertina sarà adornata con il logo Switch 2. Il presidente delle operazioni commerciali dei Seattle Mariners, Kevin Martinez, commenta la partnership come segue:

"Nintendo e i Mariners sono indissolubilmente legati dal 1992. Ora, ogni volta che i Mariners scenderanno in campo, le nostre maniche della maglia serviranno a ricordare tutto ciò che Nintendo of America ha fatto per la comunità del nord-ovest e per la squadra".

Anche il CEO di Nintendo of America, Doug Bowser, ha avuto alcune parole scelte sull'argomento:

"È una vera emozione poter collaborare con un team così talentuoso, tra cui stelle luminose come Julio. La nostra storia con i Mariners risale a decenni fa, quindi sembra davvero di tornare a casa".

La stagione è iniziata questa settimana e termina a settembre, e sembra probabile - anche se non garantito - che Nintendo rilascerà la sua console durante questo periodo per promuovere un prodotto realmente esistente.

Dai un'occhiata al set di partite qui sotto.