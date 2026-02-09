I Seattle Seahawks travolgono i New England Patriots 29-13 al Super Bowl LX con un allenatore britannico

HQ

Il Super Bowl LX si svolse come la maggior parte degli esperti si aspettava, con i Seattle Seahawks che sconfissero i New England Patriots, forse con un margine più ampio del previsto, 29-13, mostrando una delle difese più solide, che ricevette persino un soprannome di 'Lato Oscuro', che annullò tutti i tentativi dei Patriots (considerati il secondo miglior attacco della NFL) e negò al quarterback Drake Maye il premio MVP, andando infine a Kenneth Walker, il primo running back a essere nominato MVP del Super Bowl dai tempi di Terrell Davis nel 1998.

I New England Patriots detengono ancora il record per il maggior numero di Super Bowl, sei, a pari merito con i Pittsburgh Steelers, l'ultimo nel 2018, ma due volte sono stati privati del trofeo Vince Lombardi dai Seattle Sounders, nel 2015 e ora.

È il secondo titolo del Super Bowl per i Seahawks dalla loro fondazione nel 1974, dopo 21 apparizioni ai playoff e quattro campionati NFC. E il loro allenatore, Aden Durde, è britannico, nato nel Middlesex; il primo allenatore non americano a vincere il Super Bowl.

La partita, a Santa Clara, California, vide Bad Bunny esibirsi durante l'intervallo davanti a oltre 68.000 spettatori, interamente in spagnolo, rendendola la prima volta in 60 anni di Super Bowl.