I serial killer sono a piede libero nella seconda parte di Sakamoto Days

Netflix ha fatto centro con il suo sforzo anime, poiché la maggior parte dei suoi utenti tende a guardare una qualche forma di anime sulla piattaforma. Senza dubbio uno spettacolo che attirerà ancora una volta molta attenzione sarà Sakamoto Days, poiché dopo che la sua prima parte si è conclusa all'inizio di quest'anno, ora la seconda parte è pronta per l'arrivo.

Pronto per la premiere lunedì 14 luglio con un nuovo episodio che sarà seguito da episodi aggiuntivi ogni settimana successiva, questa prossima parte della storia vedrà l'ex sicario titolare alle prese con una serie di serial killer che stanno seminando il caos, il tutto proteggendo la sua famiglia dal pericolo che rappresentano.

Inutile dire che sembra che siamo in serbo per una mega seconda parte, come dimostra assolutamente l'ultimo trailer. Dai un'occhiata qui sotto per determinare se Sakamoto Days dovrebbe essere nella tua lista degli osservati speciali.