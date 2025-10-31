I set Lego Power Rangers, E.T. e I Puffi sono tutti in arrivo

HQ

Nelle ultime presentazioni di Lego Ideas, 57 sono state esaminate e analizzate dai designer ufficiali di Lego, e di queste proposte, sei saranno ora portate in vita in set ufficiali. Questa è la più grande quantità di idee mai approvate dal Comitato di revisione in una sola volta e mostra la qualità dei disegni realizzati dagli appassionati di Lego.

Puoi dare un'occhiata al video completo che spiega il processo dietro la selezione e tutti i set selezionati qui. Ci sono alcune idee che non sono associate a grandi IP e altre che lo sono. Power Rangers, I Puffi ed E.T. avranno presto i loro set ufficiali, così come alcuni interessanti design indipendenti.

Arriveranno anche una ciotola di ramen e una creazione ispirata al Giorno dei Morti insieme ai suddetti set di collaborazione. Se hai seguito l'ultimo lotto di Lego Ideas e non hai visto il tuo preferito entrare nella lista, potrebbe essere finito nel parcheggio, un nuovo spazio in cui i set aspetteranno mentre Lego decide se renderli ufficiali o meno.

Lego Ideas

Annuncio pubblicitario: