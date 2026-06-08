I Sidemen rilasciano un'altra dichiarazione sulla partenza di KSI: "La sua uscita non è avvenuta nel modo in cui nessuno di noi avrebbe voluto"

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La scorsa settimana è stato rivelato che KSI avrebbe lasciato l'organizzazione Sidemen, questa volta per davvero, e non come parte di uno 'scherzo'. L'informazione è arrivata dal nulla e chiaramente ha persino sorpreso i membri del team dei Sidemen, dato che ora è stata pubblicata un'altra dichiarazione in cui parla di come "l'uscita non sia avvenuta come nessuno di noi avrebbe voluto."

In una dichiarazione dell'organizzazione, il gruppo spiega: "Idealmente, ci sarebbe piaciuto avere l'opportunità di dare a JJ il saluto che meritava, un vero video d'addio, il tempo per tutti di elaborare tutto e la possibilità di celebrare tutto ciò che abbiamo costruito insieme. Purtroppo JJ ha dato la notizia prima che avessimo concordato un modo comune per far sapere al nostro pubblico.

"Questa è la fine di un'era, ma non la fine dei Sidemen. Il resto di noi continuerà a portarvi Sidemen contenti con lo stesso impegno e ottimismo che abbiamo sempre avuto. Non vediamo l'ora di continuare questo percorso con tutti voi, e vi ringraziamo per averci sempre sostenuti in tutto il fondo."

KSI non ha ancora commentato questa ultima dichiarazione, ma chiaramente sotto la superficie c'è un po' di più che ribolle dopo la separazione di questi due partiti dopo 13 anni di collaborazione trascorsa.