I Signori della Notte di Elden Ring: Nightreign hanno ciascuno una terza fase, inutilizzata

HQ

Sembra che FromSoftware si stia preparando a rendere i boss di fine gioco in Elden Ring: Nightreign molto più difficili, poiché i dataminer hanno scoperto una terza fase segreta per ciascuno dei principali Signori della Notte del gioco.

Come notato da PCGamer, attualmente c'è una mod nel Nexus chiamata Enhanced Nightlord Fights, che dà a ciascuno dei boss finali una nuova fase. Queste fasi extra sono state scoperte da persone che hanno trovato sezioni inutilizzate nella colonna sonora per i temi dei boss insieme a reliquie inutilizzate.

Questi boss potenziati a volte hanno attacchi extra, mentre altri possono portare un nuovo nemico per combatterti. Sembra il caos totale e molti fan ipotizzano che queste terze fasi si faranno strada nel gioco ad un certo punto, probabilmente in un prossimo aggiornamento. È positivo che FromSoftware stia dando ai giocatori un altro motivo per tornare a Limveld, se questo si rivelasse vero, poiché alcuni si chiedono quale sia il punto dopo aver finito il gioco.