I simbionti impazziscono in Marvel Rivals Stagione 3

Domani, Marvel Rivals entra nella sua terza stagione, poiché il potere della Fenice supera molti dei suoi eroi e cattivi. Sapevamo degli eroi in arrivo nel gioco in quest'ultima stagione (che sono Phoenix e Blade se non lo sapevi) poco tempo fa, e ora nel nuovo trailer diamo un'occhiata a tutte le skin in arrivo nel Battle Pass.

Iniziamo con uno sguardo a Jeff lo squalo di terra ricoperto da una skin del simbionte. Molti eroi hanno ricevuto una forma Simbionte grazie alla trama della Stagione 3 che vede l'Uovo di Fenice rompersi prematuramente e svegliare i Simbionti addormentati, che ora cercano nuovi ospiti.

I frammenti dell'Uovo di Fenice si sono anche intrisi di un mix di eroi, tra cui Emma Frost, Wolverine, Adam Warlock e altri. Avremo un mix di skin Simbionte e Fenice nel Battle Pass della Stagione 3, che verrà lanciato domani, 11 luglio.