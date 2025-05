I Simpson riceveranno un set di hamburger Lego Krusty da $ 210

HQ

Dopo molti anni di attesa, i fan di The Simspons potranno presto mettere finalmente le mani su un altro set Lego basato sull'iconica serie di cartoni animati. Nel 2014 è stata annunciata la collaborazione tra Lego e I Simpson e, a distanza di poco più di un decennio, i due hanno collaborato di nuovo.

L'ultimo set Lego de I Simpson è una ricreazione del fast food Krusty Burger. Con 1635 pezzi, tra cui un'auto Krusty, sarai piuttosto impegnato a costruire questo intricato ristorante, che viene fornito anche con sette minifigure.

Il set è rivolto ad adulti o costruttori di età superiore ai 18 anni, il che serve a spiegare il prezzo di $ 209.99, che sicuramente si adatta a un budget per adulti. Potrebbe sembrare un sacco di soldi per i Lego, ma i fan e i collezionisti li pagheranno volentieri per il primo set dei Simpson da così tanto tempo.

