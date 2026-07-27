I sogni di due uscite di Tomb Raider in arrivo nel 2027 sono stati infranti mentre il responsabile dei giochi di Amazon afferma che Catalyst uscirà nel 2028

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis era originariamente previsto per uscire nel 2026, con Tomb Raider: Catalyst che sarebbe arrivato nel 2027. Sembra che entrambe le uscite siano state posticipate di un anno, dato che Tomb Raider: Catalyst è stato menzionato come uscita nel 2028 dal responsabile dei videogiochi di Amazon, Jeffrey Gattis.

Parlando con The Game Business, Gattis ha parlato delle strategie di Amazon con le sue varie uscite, dai giochi da festa per telefoni mobili fino all'AAA. "Abbiamo ovviamente annunciato i due titoli di Tomb Raider. Sai, [Legacy of] Atlantis arriverà il 12 febbraio del prossimo anno e poi nel 2028 continueremo con il prossimo," ha detto Gattis. Le finestre di uscita di Tomb Raider sono state rapidamente trascurate, poiché Gattis ha anche fatto riferimento ad altri grandi giochi che Amazon ha in sviluppo ma non ha ancora annunciato.

Avrebbe senso che Tomb Raider: Catalyst venisse ritardato se Legacy of Atlantis sta subendo lo stesso tratto. Non vuoi rischiare che i giochi affaticassero il pubblico se usciranno entrambi nello stesso anno, ma farà comunque male ai fan sapere che la prossima vera nuova avventura per Lara è lontana più di un anno.