I sogni diventano realtà nel prossimo film d'animazione di Netflix

E se i tuoi sogni potessero diventare realtà? Questa è la domanda a cui il prossimo grande sforzo animato di Netflix sta cercando di rispondere, poiché il servizio di streaming ha appena rilasciato il primo trailer di un film noto come In Your Dreams.

Questo film segue una coppia di fratelli del giovane ragazzo Elliot e sua sorella maggiore Stevie, e vede come la coppia continua a esplorare e avventurarsi attraverso paesaggi fantastici e mondi dei propri sogni. Perché lo stanno facendo, vi chiederete? È stato raggiunto un accordo con il Sandman (no, non quello annullato di Tom Sturridge) in cui se la coppia può resistere a tutto ciò che viene loro lanciato, la mitica divinità esaudirà loro il loro unico vero desiderio; Una famiglia perfetta. Per fortuna, in questo viaggio non saranno soli, poiché la giraffa di peluche Pony Tony è con loro per il viaggio.

In Your Dreams arriverà su Netflix entro la fine dell'anno, il 14 novembre, e sarà interpretato da Jolie Hoang-Rappaport, Elias Janssen, Craig Robinson, Simu Liu, Cristin Milioti e altri. Alex Woo è il regista, insieme al co-regista Erik Benson.

Dai un'occhiata al trailer di In Your Dreams qui sotto.