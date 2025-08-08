I sogni peggiori di Oscar Martinez si avverano nell'ultimo sguardo a The Paper

Le persone che hanno realizzato la versione americana di The Office hanno da tempo in programma di tornare all'impostazione in stile documentario comico, e questo sta diventando una realtà molto presto, poiché il successore spirituale noto come The Paper sarà presentato in anteprima il 5 settembre, per noi nel Regno Unito e in Europa.

Lo spettacolo è fondamentalmente lo stesso di The Office, tranne per il fatto che invece di seguire una filiale regionale di una società di carta in difficoltà, rivolge gli occhi su un giornale del Midwest e segue l'editore che sta tentando di rianimarlo e renderlo rilevante ancora una volta. Questo pone una grande enfasi e attenzione sul personaggio di Domhnall Gleeson di Ned Sampson, che sta arrivando in questa azienda per litigare con i suoi dipendenti e per cambiare il destino della pubblicazione in declino.

Con la premiere a meno di un mese di distanza (sarà disponibile il Sky /Now TV per chi si trova nel Regno Unito), è arrivato un trailer completo dello show, e forse il suo momento migliore riguarda ciò che accade quando il personaggio di Oscar Martinez di Oscar Nunez del The Office scopre che avrà ancora una volta la sua vita documentata nonostante sia in un lavoro completamente diverso.

Dai un'occhiata al trailer qui sotto per un assaggio di ciò che The Paper porterà a settembre.