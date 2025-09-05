I sostenitori pro-Palestina bloccano la strada durante la salita dell'Angliru a La Vuelta

HQ

Le proteste contro Israele sono tornate durante la tappa di venerdì a La Vuelta a España, nella tappa più lunga della corsa e la più dura, la salita a L'Angliru. Mentre naturalmente c'erano molti meno manifestanti al traguardo in cima alla montagna nelle Asturie che nel centro di Bilbao, dove i manifestanti erano così numerosi che la gara è stata interrotta prima, oggi alcuni manifestanti sono riusciti a bloccare la gara nelle strette strade di montagna per circa 30 secondi.

È successo a soli 12,4 km dal traguardo, all'inizio della salita, interessando i ciclisti Cepeda (Movistar), Jungels (Ineos) e Vinokourov (Astana). Sono stati spostati dalla polizia e i ciclisti sono riusciti a proseguire.

All'inizio della mattinata, alcune persone hanno protestato con pentole e padelle davanti al municipio di Cabezón de la Sal, la città da cui è partita la gara. E il governo delle Asturie, la regione a nord della Spagna dove si è svolta la tappa di oggi, ha pubblicato quanto segue:

"Il governo delle Asturie esorta il team Israel Premier Tech a ritirarsi da La Vuelta. Il Principato sta riducendo la sua partecipazione in segno di rifiuto: né il presidente né alcun membro del Consiglio direttivo parteciperanno alle fasi asturiane del concorso. Il vicepresidente: "Non possiamo rimanere impassibili di fronte al massacro di Gaza". L'Esecutivo chiede che qualsiasi tipo di protesta sia pacifica, non metta a repentaglio la sicurezza dei ciclisti o ostacoli lo svolgimento della manifestazione".

Tuttavia, Israel-Premier Tech ha già detto che non abbandonerà la gara in quanto ci vorrebbe un "pericoloso precedente", e gli organizzatori de La Vuelta affermano di non poter espellere legalmente la squadra.