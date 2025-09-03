I sostenitori pro-Palestina causano la brusca fine della tappa 11 della Vuelta, che termina senza vincitore

HQ

La Vuelta a España è diventato un alveare per il sostegno pro-Palestina. Gli spettatori con bandiere palestinesi sono onnipresenti ad ogni tappa, per lamentarsi della partecipazione di una squadra israeliana, Israel-Premier Tech, che è finanziata da un ricco uomo d'affari israeliano e autoproclamato "ambasciatore", con continue lamentele di "sportswashing".

Le proteste, che sono coordinate dalla piattaforma per il boicottaggio sportivo di Israele, sono state chiuse per essere pacifiste, ma hanno comunque causato una brusca fine della tappa 11 de La Vuelta, che si è conclusa senza un vincitore. Invece, La Vuelta ha preso i tempi per tutti i ciclisti su una linea di 3 km prima del traguardo, e poi i corridori sono stati deviati su un percorso diverso dove sono entrati rapidamente nei loro autobus.

Questo a causa della grande quantità di manifestanti radunati al traguardo nel centro di Bilbao. L'organizzazione ha deciso che, per garantire la sicurezza dei piloti e degli spettatori, era meglio adottare questa misura drastica. Mentre la maggior parte delle proteste sono pacifisti, all'inizio della tappa di oggi, così come nella tappa 5 della scorsa settimana, alcuni attivisti hanno bloccato la strada, il che naturalmente rappresenta un grande pericolo sia per i ciclisti che per i manifestanti. Martedì, Simone Petilli della Intermarché-Wanty si è schiantata quando i manifestanti hanno invaso la strada.

"A causa di alcuni incidenti al traguardo, abbiamo deciso di prendere il tempo a 3 chilometri dal traguardo. Non avremo un vincitore di tappa. Daremo i punti per la classifica della montagna e lo sprint intermedio, ma non sulla linea del traguardo", hanno detto gli organizzatori.

Anche se non c'è stato un vincitore, ci sono stati alcuni "vincitori spirituali", Jonas Vingegaard e soprattutto Tom Pidcock, che sono stati i primi a tagliare il traguardo improvvisato, con Pidcock che ha fatto passi da gigante nella classifica generale.

Tuttavia, ci saranno sicuramente molti incontri tra gli organizzatori della Vuelta, le squadre, i corridori e l'UCI per decidere cosa fare dopo, poiché i sostenitori pro-Palestina che interrompono la gara probabilmente cresceranno dopo ogni gara (con dieci tappe ancora da venire).

