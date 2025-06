I sudcoreani hanno votato in mezzo a tumulti politici e ricadute della legge marziale La nuova leadership si trova ad affrontare profonde divisioni sociali e incertezza economica dopo la recente crisi.

HQ Le ultime notizie sulla Corea del Sud . Martedì, milioni di sudcoreani si sono recati alle urne in un'elezione presidenziale anticipata segnata dalle conseguenze di un fallito tentativo di legge marziale imposto dall'ex leader Yoon Suk Yeol che ha sconvolto la nazione. I principali candidati offrono visioni contrastanti per sanare una società polarizzata e stabilizzare un'economia scossa da pressioni esterne imprevedibili. Nel frattempo, il vincitore deve unificare rapidamente il paese mentre affronta complesse sfide nazionali e internazionali. Nottinghamshire, Regno Unito 04 dicembre 2024: la notizia del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol fa marcia indietro dopo che l'assemblea nazionale ha respinto la legge marziale, sulla copertina di un giornale del Regno Unito // Shutterstock