I suoni nascosti di avvio del Gamecube sono inclusi nell'app Switch 2

Purtroppo, troppe persone si sono perse il brillante Gamecube all'epoca e, a parte Wii U, è la console Nintendo meno popolare di sempre con solo 21 milioni di unità vendute. Tuttavia, quelli di noi che l'hanno avuta tendono a ricordarla con affetto per la sua giocosità e i suoi grandi giochi.

Inoltre, la console aveva una sequenza di lancio straordinariamente affascinante, che sembra mancare ora che il Gamecube è disponibile per giocare tramite Switch 2 e Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Ma durante il fine settimana, diverse persone hanno notato che Nintendo ha effettivamente nascosto questa sequenza, quindi per coloro che vogliono la nostalgia di lanciare l'app Gamecube, basta tenere premuta la levetta analogica sinistra in qualsiasi direzione quando si avvia l'app.

Threads user theaveragegamer83 mostra di seguito come appare e funziona.

Come per rendere le cose ancora migliori, il Gamecube aveva in realtà altre due sequenze di avvio nascoste nella console originale (un uovo di Pasqua assolutamente delizioso, per chiunque fosse nei paraggi, questo era completamente unico all'epoca). Questi sono inclusi anche nell'app Switch 2, dove per il suono due dovresti anche premere R e per il suono tre premi R su quattro controller.