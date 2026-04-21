I Super Trooper tornano per un'altra avventura rumorosa e ridicola questo agosto

Quest'estate ci sarà almeno una commedia che non vorrete perdere al cinema, dato che presto torneranno i Super Troopers. Il terzo capitolo della serie di film arriverà ad agosto e porterà umorismo rozzo e sciocco a chiunque si reca al cinema per vederlo di persona.

Conosciuto semplicemente come Super Troopers 3, la trama di questo film è piuttosto lineare, poiché vediamo Thorny tentare di rompere la relazione e il fidanzamento tra sua sorella e Farva, una serie di marachelle che sono per usare un eufemismo discutibili. Tutto questo mentre svolgeva il lavoro quotidiano di forze dell'ordine e affrontava sia le sfide del tempo moderno sia l'ascesa di un nuovo giro di droga nella giurisdizione del gruppo.

La sinossi completa della trama aggiunge: "I poliziotti preferiti di tutti sono tornati con il terzo capitolo della commedia cult della crew di Broken Lizard: Super Troopers 3. Quando il fidanzamento indiano esagerato di Farva con la sorella di Thorny precipita nel caos, i Super Troopers devono affrontare i piani di Thorny per rompere la relazione, cercando di smantellare un nuovo giro di droga pernicioso — tutto per salvare la situazione e forse anche il matrimonio stesso."

Diretto da Jay Chandrasekhar (che interpreta anche Thorny), puoi vedere il trailer completo prima della prima del 7 agosto. Va anche detto che, dato che Super Troopers 3 è una produzione Searchlight Pictures, probabilmente non passerà molto tempo dopo la prima cinematografica prima che il film arrivi su Disney+, poiché spesso la finestra fino al debutto in streaming è breve per la casa di produzione.