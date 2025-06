I supereroi (e i superpoteri) sono tornati in Fortnite, incluso il Superman di James Gunn

HQ

Dopo una stagione a tema Star Wars, che si è conclusa con un evento dal vivo in cui i giocatori hanno fatto esplodere la Morte Nera, i supereroi sono tornati in Fortnite. Ma questa volta niente contenuti Marvel: si tratta invece per lo più di personaggi originali... con due cameo DC: Robin e Superman dal nuovo film.

Nonostante la forte associazione di Epic Games con Disney, DC Comics è tornata in Fortnite, incluso il nuovo Superman della Warner Bros., film di James Gunn in uscita a luglio. Fanno parte delFortnite capitolo 6 della stagione 3, chiamato Super, che introduce la Supernova Academy per i supereroi.

I giocatori saranno in grado di trovare nuove armi come Killswitch Revolver (doppio revolver), Bass Boost (crea un'onda sonora), Tracking Visor (mostra le posizioni dei nemici) e, più avanti nella stagione, trasformazioni in una bestia o in uno stormo di corvi. Il Battle Royale aggiunge anche un nuovo grado eroe, da C a S+ durante ogni battaglia, e lo fai crescere eliminando giocatori o scagnozzi, permettendoti di sbloccare dette super armi.

Per quanto riguarda lo stesso Superman, apparirà come ricompensa speciale per il Battle Pass a luglio. Se lo acquisti oggi, sbloccherai Robin.

Quanto dura Fortnite 6 Stagione 3? Questa mappa, con i nuovi superpoteri e il Battle Pass, durerà fino all'8 agosto.