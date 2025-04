I team di controllo qualità dei giochi sono in aumento tra i licenziamenti

HQ

Il Quality Assurance (QA) è sempre sembrato un gruppo di persone alla ricerca di difetti nel gioco per cercare di romperli o generare bug, ovvero persone che giocano ai videogiochi tutto il giorno. A volte caricaturale, come abbiamo visto in Mythic Quest. Anche se potrebbe renderti un po' invidioso, non è il modo migliore per giocare sempre, a causa delle esigenze di ricerca di quei problemi ed errori. In questo momento questi dipendenti sono una parte fondamentale del settore e nel contesto dei costanti licenziamenti degli studi, i team di controllo qualità non sono diminuiti, alcuni hanno addirittura aumentato la loro domanda di professionisti.

Durante il DevGAMM di Danzica all'AmberExpo, l'inviato speciale di Gamereactor ha potuto parlare con Gabby Llanillo, QA Lead di Krafton/PUBG Studios, che ha potuto lavorare su Valorant e The Last of Us Part II. Ci ha detto che le aziende si stanno impegnando di più per rafforzare i team di controllo qualità prima dell'inizio dello sviluppo, il che contrasta con la concezione tradizionale che li vede gli ultimi nel processo di produzione. " Il QA è ancora in gran parte visto come sostituibile, tutti i giochi hanno bisogno di QA e puoi sempre assumere in base a ciò di cui hai bisogno", ha detto Gabby.

Sembra che gli studi stiano diventando sempre più consapevoli di avere un buon controllo qualità per far uscire i loro prodotti nel miglior modo possibile per i loro giocatori e sembra essere una tendenza positiva. "Penso che i team o i manager QA molto qualificati ed esperti abbiano bisogno di costruire un team. Sì, questi stanno diventando un po' più richiesti al giorno d'oggi perché più team vogliono costruire team sicuri in termini di test che abbiano davvero buone basi invece di limitarsi a lanciare un team QA per alcuni mesi alla fine del progetto e poi sbarazzarsi di tutti loro", ha concluso Gabby.

Vediamo come questo settore sia cambiato negli ultimi anni e sembra essere una delle grandi lacune dell'industria per chiunque voglia far parte della creazione di un videogioco, con reali possibilità di promozione al reparto di progettazione, come discusso più avanti nel video. Vi lasciamo l'intera intervista con i sottotitoli locali qui sotto.

