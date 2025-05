I tennisti denunciano gli spettatori irrispettosi agli Open d'Italia a Roma

HQ

Lo spettacolo tennistico degli Internazionali BNL d'Italia, i Masters 1.000 ATP e WTA di Roma, viene offuscato da alcuni spettatori che non rispettano i giocatori. E purtroppo, abbiamo assistito ad alcuni episodi di mancanza di rispetto nei confronti di alcuni giocatori da parte del pubblico. Jakub Mensik, in una partita contro Fábián Marozsán, ha dovuto avvicinarsi ad alcuni spettatori tra la folla che lo rimproveravano.

Il giocatore giapponese Yoshihito Nishioka ha risposto a un post su X a un video di una fanpage di Jakub Mensik, ricordando che nel 2023, in una sconfitta al secondo turno contro il beniamino di casa Lorenzo Sonego, è stato anche insultato. "I tifosi italiani hanno urlato "andiamo Sushi", quest'anno qualcuno mi ha chiamato "forza Cina" sia tra una partita e l'altra. So che questo è fatto solo in pochi ma tante volte a Roma".

Non è stato un incidente isolato. In una partita tra Aryna Sabalenka e Zhen Qinwen, la giocatrice bielorussa ha gridato "chiudi il c***o" verso uno spettatore che non smetteva di rimproverarla. Succede più frequentemente quando gioca un giocatore italiano: nella partita tra Daniil Medvedev e Lorenzo Musetti, o in quella tra Diana Shnaider e Jasmine Paolini, gli arbitri hanno chiesto più volte al pubblico di fare silenzio.