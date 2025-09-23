I Terminator d'assalto sono tornati in una nuova enorme forza da battaglia di Warhammer 40,000 Space Marines

HQ

Vi è mai capitato di guardare uno Space Marine e di pensare "no, non abbastanza ingombrante?" La maggior parte probabilmente direbbe di no, ma se lo avete fatto, allora i Terminator faranno al caso vostro. In particolare, Warhammer ha appena rivelato una nuova linea di Terminator d'assalto, il principale punto di forza della nuova ingombrante Crux Terminatus Battleforce.

La nuova scatola contiene 10 Terminator d'assalto, ognuno dei quali può essere equipaggiato con artigli fulminanti per sventrare la pula nemica o martelli tonanti e scudi per renderli un baluardo inarrestabile. Ci sono anche 5 Terminator regolari, un Cappellano Terminator, un Capitano Terminator e un Terminator Antico con un bellissimo stendardo da portare in battaglia. Ci sono anche tre fari di ricerca, da cui schierare i tuoi Terminator profondi.

Questa scatola è il primo modo in cui i giocatori potranno mettere le mani sui nuovi Terminator d'assalto e verrà rilasciata presto tramite pre-ordine. I kit individuali per i nuovi modelli arriveranno nel corso dell'anno. Se stai cercando di costruire una parte d'élite lenta ma altamente capace del tuo esercito, questa casella sembra un modo infallibile per riempire una buona parte di un elenco. Un peccato per un giocatore di Dark Angels come un editore che scrive questo che sfortunatamente Assault Terminators non può (ancora) essere usato come Deathwing.

