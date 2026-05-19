I termini e le condizioni di Trump Mobile sono qualcosa da ammirare

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Trump Mobile sta arrivando. Infatti, secondo il CEO Pat O'Brien, i telefoni inizieranno a essere spediti la prossima settimana. Ma ecco il punto: secondo i loro termini e condizioni, non hanno l'obbligo di spedire nulla, come riportato da Mashable.

I termini affermano esplicitamente che "Trump Mobile non garantisce che: il Dispositivo sarà rilasciato commercialmente", che "la produzione inizierà o continuerà", o che "la consegna avverrà entro un determinato periodo di tempo".

Durante l'ultimo anno, Trump Mobile ha accettato depositi di 100 dollari sul telefono, con la promessa che pagare quel prezzo avrebbe "bloccato il prezzo promozionale del tuo telefono T1" di 499 dollari per i primi adottanti. Ma secondo gli ultimi termini e condizioni, un deposito di 100 dollari ti dà solo l'opportunità di acquistare un telefono, se mai verrà disponibile. E se lo farà, i termini dicono anche che non deve costare 499 dollari.

"Un deposito per il preordine offre solo un'opportunità condizionata se Trump Mobile deciderà in seguito, a sua esclusiva discrezione, di offrire il Dispositivo in vendita. Il deposito non blocca il prezzo --- i termini di prezzo e promozionali possono cambiare in qualsiasi momento prima dell'acquisto."

E per rendere tutto davvero interessante, bisogna dire qualcosa sulle specifiche e sulle altre caratteristiche del telefono.

"Le specifiche dei dispositivi, le caratteristiche, il software, i componenti hardware, le capacità di archiviazione, gli accessori inclusi, i colori e le configurazioni sono soggetti a modifiche prima della vendita finale. Immagini, prototipi, dimostrazioni beta e rendering di marketing sono solo illustrativi e potrebbero non riflettere le unità di produzione finali."

Quindi, cosa possiamo imparare da tutto questo? Il Trump Mobile uscirà la prossima settimana, o forse non uscirà affatto, o forse più tardi. Forse.