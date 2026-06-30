HQ

Un'altra partita degli ottavi di finale della Coppa del Mondo si concluse ai rigori: il Marocco batté i Paesi Bassi ai rigori dopo che il tempo regolamentare terminò 1-1, poche ore dopo l'eliminazione a sorpresa della Germania da parte del Paraguay, decisa da 12 yard dopo lo stesso risultato per 1-1. In precedenza, il Brasile era arrivato agli ottavi di finale dopo aver segnato all'ultimo minuto contro il Giappone, evitando l'ostacolo dei 30 minuti extra di gioco, con ancora tre possibili giornate davanti alla finale.

La vittoria del Marocco è stata una dura battaglia, quando la squadra olandese si vedeva già agli ottavi di finale, ma Issa Diop, difensore centrale del Fulham, ha pareggiato al 91° minuto. La squadra africana ha finito per superare gli olandesi in quasi tutte le categorie, dai tiri e i tiri in porta (12-7, 6-3) al 70% di possesso.

Alla fine, nei rigori pieni di errori da entrambe le squadre, incluso un intervento del portiere olandese Bart Verbruggen su un tiro di Soufiane Rahimi che gli è scivolato tra le mani e ha lentamente attraversato la linea di porta, cosa che sicuramente perseguiterà il portiere del Brighton, Saibari ha segnato il gol della vittoria e il Marocco è agli ottavi di finale, prendendosi la rivincita per l'eliminazione contro i Paesi Bassi nel 2014, con un calcio di punizione controverso.

Il Marocco ora affronterà i co-ospitanti Canada negli ottavi di finale, in vista di affrontare il vincitore di Paraguay vs. Francia/Svezia nei quarti di finale.