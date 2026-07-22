I test antidoping del Tour de France suscitano lamentele tra i corridori e alcune accuse di fraude

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I test antidoping del Tour de France 2026 stanno suscitando alcune lamentele tra i corridori, come confermato dal sindacato dei piloti, la CPA, poiché alcuni sono stati sottoposti a test a sorpresa nel cuore della notte, interrompendo il loro sonno e il recupero. Due di questi erano i leader della gara, Tadej Pogacar (alle 5 del mattino) e Jonas Vingegaard (alle 2 del mattino) nella notte da sabato a domenica; Vingegaard ebbe un incidente nella tappa successiva che lo costrinse al ritiro.

Il capo del Team Visma non voleva tracciare una linea diretta tra il test notturno a sorpresa che ha interrotto la ripresa di Vingegaard e la sua caduta meno di 24 ore dopo, ma ha affermato che i controlli selettivi creano una competizione sleale, suggerendo che la gara potrebbe essere "truccata".

Secondo CyclingWeekly, Pogacar e Vingegaard non sono stati gli unici corridori svegliati nel cuore della notte per i controlli a sorpresa durante questo Tour de France. Ad esempio, Matej Mohoric del Bahrain Victorios ha detto all'emittente slovena Sportal, tramite RMC Sport, che anche la squadra è stata sottoposta a test alle 5 del mattino, lamentando che "ci priva del riposo e consuma molta energia", che stanno pagando per ciò che hanno fatto altri ciclisti in passato e denunciando che non esiste un trattamento equo. affermando che "questo pilota francese ben piazzato in classifica generale non è stato sottoposto a questo test", riferendosi a Paul Seixas.

L'Agenzia Internazionale per i Testis (ITA) ha confermato che tutti gli altri piloti che non erano stati sottoposti a test precedenti hanno effettuato i test antidoping obbligatori nel pomeriggio-sera di lunedì, giorno di riposo della gara, durante l'orario standard di test (20-23:00), anche se alcuni corridori erano già addormentati.

Secondo Cycling Weekly, i test a sorpresa notturni richiedono l'autorizzazione di un giudice, e devono esserci sufficienti dubbi e scetticismo intorno a una corsa per confermare l'autorizzazione, motivo per cui molti corridori si lamentano che l'approccio dell'ITA a questo Tour de France sia strano ed eccessivo.