Qualche tempo fa, la morte di Navalny faceva notizia ovunque. Ora, i test di laboratorio stranieri su campioni di Alexei Navalny, il defunto leader dell'opposizione russa, mostrano che è stato avvelenato, ha detto sua moglie Yulia Navalnaya. Navalny è morto inaspettatamente in una prigione russa nel Circolo Polare Artico l'anno scorso, lasciando un vuoto nel movimento di opposizione. Yulia sostiene che il materiale biologico è stato contrabbandato all'estero ed esaminato da due laboratori indipendenti, entrambi giunti alla stessa conclusione. Ha chiesto la piena divulgazione dei risultati, mentre le autorità russe continuano a negare di aver commesso illeciti. Navalnaya ha respinto le affermazioni secondo cui la morte del marito sarebbe dovuta a cause naturali, sottolineando la necessità di rivelare quella che ha descritto come la "scomoda verità". Naturalmente, se volete saperne di più, potete farlo attraverso il seguente link. Go!