I test suggeriscono che le AI Overviews di Google hanno un tasso di accuratezza del 90%

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Oggigiorno, quando scrivi qualcosa su Google, significa affrontare AI Overviews, il robot di ricerca alimentato da Gemini che appare in cima alla pagina dei risultati. Come per tutto ciò che è nuovo, l'inizio è stato difficile, ma col tempo sta migliorando e di solito fornisce la risposta giusta.

Come riportato da Ars Technica, una nuova analisi del New York Times suggerisce che l'accuratezza delle Panoramiche AI è del 90%. Questo significa che il 10% delle risposte dell'IA è sbagliato, e per Google significa centinaia di migliaia di bugie che escono ogni minuto della giornata.

Il rapporto include diversi esempi di dove AI Overviews ha sbagliato, tra cui la data in cui la ex casa di Bob Marley è diventata un museo e la data in cui Yo Yo Ma è stato inserito nella hall of fame della musica classica.

Il portavoce di Google, Ned Adriance, ha detto al New York Times che "questo studio presenta gravi lacune. Non riflette ciò che le persone stanno effettivamente cercando su Google".

Cosa dovremmo pensare a riguardo? È proprio come Google stesso che ti ricorda in fondo a ogni panoramica: "L'IA può commettere errori, quindi controlla bene le risposte".