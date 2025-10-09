I tifosi cinesi sembrano prendere in giro Lorenzo Musetti al Masters di Shanghai, l'italiano ammette di essere in parte colpevole

HQ

Lorenzo Musetti cercherà di dimenticare il suo tour asiatico, dove ha subito due eliminazioni ai quarti di finale al China Open di Pechino e allo Shanghai Masters, perdendo il favore del pubblico cinese dopo che l'italiano si è lamentato che "questi maledetti cinesi tossiscono sempre".

Musetti ha pronunciato queste parole durante il suo match di primo turno a Pechino, contro Giovanni Mpetshi Perricard, indicando la folla alla sua gola. Uno sfogo in cui in seguito si è scusato: "Cari tifosi cinesi, vorrei scusarmi sinceramente per quello che ho detto con frustrazione ieri durante la mia partita. Le mie parole erano dirette solo a pochi individui tra la folla che tossivano ripetutamente e disturbavano lo spettacolo. Non sono mai stati, in alcun modo, destinati al popolo cinese.

Ho sempre ammirato il popolo cinese e apprezzo davvero suonare nel vostro paese. Torno in Cina dal 2018 e mi sento sempre il benvenuto qui", ha aggiunto, ma era troppo tardi.

Due settimane dopo, nella sua sconfitta nei quarti di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime, si lamentò ancora una volta con l'arbitro di sedia per la tosse degli spettatori cinesi, che sembravano farlo apposta per far arrabbiare il giocatore italiano. "Dai, succede su ogni punto. Ho commesso un errore, OK, ma questo non è possibile in ogni punto. È troppo. Dì qualcosa."

Più tardi, uno sconfitto Musetti ammise di sentirsi nervoso e non in uno stato emotivo buono. "Questa atmosfera negativa, in parte l'ho creata io. Il mese in Cina non è stato facile; Non mi sono mai sentita a mio agio dopo tutto quello che è successo. Alla fine, ha finito per influenzare la mia mentalità, anche se avevo anche dei fan che erano al mio fianco, a sostenermi" (via Punto de Break).

"Per me è un'occasione persa in termini di gara e anche in termini di risultati. Non sarà facile da dige",ha aggiunto Musetti dopo la sconfitta per 6-4, 6-2, anche se non ha tolto alcun merito a Felix, che "ha giocato bene, soprattutto con il servizio, molto aggressivo".