I tifosi del Liverpool reagiscono alla prima crisi stagionale dei Reds dopo la sconfitta contro il Galatasaray

HQ

Il Liverpool sta subendo il primo vero incidente di percorso dopo due sconfitte consecutive in Premier League (2-1 contro il Crystal Palace) e in Champions League (1-0 contro il Galatasaray). La squadra di Arne Slot è stata inarrestabile l'anno scorso in Inghilterra ed è stata eliminata dalla Champions League solo ai rigori dal PSG, vincitore finale.

Quest'anno sono ancora in cima alla classifica della Premier League. Tuttavia, dopo aver speso più di 500 milioni di euro in acquisti la scorsa estate, non sembrano funzionare subito e i tifosi del Liverpool si stanno ora preparando per un periodo di transizione che potrebbe essere più lungo e più duro di quanto inizialmente previsto.

La BBC ha chiesto ad alcuni tifosi cosa pensassero della sconfitta di martedì contro il Galatasaray e, nonostante la sconfitta per "un solo rigore dubbio", come ha sottolineato un tifoso, non sono rimasti del tutto sorpresi dalla sconfitta e "i problemi del Liverpool sono stati causati da loro".

"Decisioni sbagliate e affrettate possono costarci più del semplice risultato", ha detto Dax, che ha pensato che "gli infortuni di Alisson ed Ekitike sono stati il risultato di palle sbagliate da parte dei nostri giocatori". Sukie ha pensato che la squadra ha sottoperformato individualmente e collettivamente, e l'unico nuovo giocatore che ha fatto clic è Hugo Ekitike. Sente una discrepanza tra lo stile di Slot di utilizzare un gruppo di giocatori piccolo e coerente con tutti i nuovi giocatori con cui deve lavorare quest'anno.

"Sembra di nuovo il 2020-21 quando abbiamo vinto il campionato nella stagione precedente. La mancanza di opzioni difensive a causa della mancanza di forza in profondità e l'eccessiva dipendenza dall'attacco per salvarci ci sono quasi costate la nostra stagione", dice Ben, che sa che è "ancora troppo presto per prendere il pulsante del panico ma, di questo passo, sarà una lunga fatica prima di poter sistemare le cose a gennaio".

E un tifoso molto meno calmo di nome Bradley ha detto di essere "assolutamente stufo e stanco di queste prestazioni del Liverpool e alcuni di quei giocatori dovrebbero vergognarsi di se stessi", che non riescono a capire come possano spendere così tanti soldi e in qualche modo essere peggiori. "Se non si trova presto un rimedio, Arne Slot deve essere interrogato".