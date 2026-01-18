I tifosi del Real Madrid fischiano i giocatori al Bernabéu, alcuni chiedono le dimissioni di Florentino Pérez

HQ

I tifosi del Real Madrid sono al minimo storico nel loro rapporto con il club, dopo una serie di delusioni, dalla sconfitta contro il Barcellona nella Supercoppa di Spagna, il licenziamento dell'allenatore Xabi Alonso e il disastroso debutto di Álvaro Arbeloa come nuovo allenatore: un ottavo di finale eliminato dalla Copa del Rey contro il club di seconda divisione Albacete.

Così, sabato, nella prima partita di Liga per l'Arbeloa come allenatore, i tifosi non hanno esitato a fischiare ai giocatori allo stadio Santiago Bernabéu, con Vinícius Jr., Jude Bellingham e Fede Valverde a ricevere più fischi quando i suoi nomi sono stati chiamati dagli altoparlanti. Il loro status di star e le prestazioni deludenti, non all'altezza dei loro standard, hanno fatto voltare le spalle ai tifosi.

Arbeloa, in una conferenza stampa dopo la partita, ha dichiarato: " Conosco la fonte di questi cori e di queste campagne. Vengono da persone a cui non piace il Real Madrid". Alcuni dei fischi si rivolgevano al presidente del club Florentino Pérez, altri chiedevano le sue dimissioni.

Arbeloa, che lavora come allenatore del Real Madrid dal 2020, inizialmente nelle giovanili e dall'anno scorso nella squadra riserve del Real Madrid Castilla, ha difeso il presidente. "È un piacere avere un presidente che è la figura più importante nella storia di questo club, insieme a Santiago Bernabeu. Ha raggiunto tutto, e conosco la fonte di questi canti."

La partita di sabato si è conclusa con una vittoria del Real Madrid, con gol di Kylian Mbappé e Raúl Asencio, che li hanno lasciati a un punto dal FC Barcellona, in attesa del risultato della partita contro la Real Sociedad di domenica alle 21:00 CET, 20:00 GMT.