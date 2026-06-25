I tifosi dell'Atlético de Madrid votano 17 leggende da includere in una nuova Passeggiata delle Leggende

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Ai membri dell'Atlético de Madrid fu data la possibilità di decidere quali giocatori avrebbero avuto un posto in una nuova "Passeggiata delle Leggende" allo Stadio Metropolitano. Originariamente, lo Stadio Metropolitano ospitava una Passeggiata delle Leggende in cui ogni giocatore che difendeva i colori rosso e bianco per oltre 100 partite veniva incluso.

Questo ha portato a controversie, poiché includeva giocatori che magari avevano giocato abbastanza tempo ma non avevano lasciato un segno significativo, mentre altri sarebbero stati esclusi nonostante avessero giocato meno tempo all'Atleti. La targa di Thibaut Courtois è stata persino strappata dai tifosi quando il portiere belga, ora al Real Madrid, ha dichiarato in un'intervista del 2022 di essere "dalla parte giusta della storia".

Il club ha deciso di rimuovere le targhe e creare una nuova Passeggiata delle Leggende con un numero ridotto di targhe, 18, e lo scorso Natale si è tenuta una votazione con la partecipazione di 47.095 membri.

I 18 giocatori più emblematici nella storia dell'Atlético de Madrid, incluso Griezmann

Il criterio era scegliere, da un gruppo di 200 giocatori, i giocatori più importanti nella storia del club, escludendo i giocatori attivi, e questi erano i risultati, in ordine di voti:



Fernando Torres

Luis Aragonés

Futre

Simeone

Gabi

Adelardo

Escudero

Ben Barek

Godín

Gárate

Collare

Kiko

Pantic

Forlán

Aparicio

Arteche

Falcao



Inoltre, sarà riservato uno spazio ad Antoine Griezmann, che era attivo al momento della votazione ma ha lasciato il club alla fine di questa stagione, trasferendosi all'Orlando City. Il Comitato Sociale votò all'unanimità per riservare uno spazio anche per il giocatore francese.