I tifosi di Novak Djokovic sono in preda al panico per il ritiro dalle esibizioni nei giorni precedenti a Wimbledon

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Il sorteggio di Wimbledon si terrà questo venerdì per il Grande Slam che si svolgerà ufficialmente tra lunedì 29 giugno e 12 luglio. Jannik Sinner dovrebbe tornare a essere favorito se supererà i problemi fisici mostrati a Roland Garros, Carlos Alcaraz non sarà presente a causa dell'infortunio al polso, Alexander Zverev sarà presente dopo il suo primo Grande Slam, seguito da un allarme per il diabete.

E Novak Djokovic? Il serbo, 39enne, che ha vinto Wimbledon sette volte, dovrebbe essere presente, e ha ridotto le sue presenze (non gioca dalla sconfitta al terzo turno contro João Fonseca il 29 maggio al Roland Garros), ma il suo ritiro dal Giorgio Armani Tennis Classic, una partita esibizione a cui si prevedeva mercoledì contro Karen Khachanov, ha fatto scattare allarmi tra i tifosi (Martin Damm Jr lo ha sostituito all'ultimo minuto).

Il serbo, ora ottavo al mondo, non ha dato motivo per saltare l'evento, ma è stato visto oggi in allenamento con Sinner, il che dovrebbe significare che va tutto bene e Djokovic semplicemente non voleva rischiare di giocare una partita e saltare l'allenamento.

Alcuni tifosi sono in preda al panico, ma con il sorteggio che si terrà venerdì 26 giugno, non passerà molto tempo prima che la partecipazione di Djokovic al torneo venga confermata...