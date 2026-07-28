I tifosi sono rimasti sbalorditi dal fatto che LeBron James giocherà per Philadelphia ma non vivrà lì; rimarrà a New York

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LeBron James ha annunciato il suo trasferimento a sorpresa ai Philadelphia 76ers per due stagioni, con un contratto da 8 milioni di dollari, lasciando i Los Angeles Lakers e impegnandosi a giocare altri due anni, dicendo di aver scelto i 76ers, una squadra che non vince il campionato NBA da 43 anni, per far parte di una squadra potenzialmente vincente insieme a Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Joel Embiid e Tyrese Maxey.

Ma è emerso un dettaglio che sta facendo arrabbiare giornalisti e tifosi di Philadelphia: James non vivrà a Philadelphia e viaggerà invece a New York City, secondo il giornalista di ESPN Brian Windhorst, che ha detto che James potrebbe fare il pendolare ogni giorno in elicottero.

"Non abbiamo mai visto un giocatore dire le seguenti cose: 'Non mi interessa il denaro, non mi interessa la mia famiglia.' Non sembra nemmeno interessarsi alla città perché non sembra che vivrà a Philadelphia a tempo pieno", ha detto Windhorst. "Sembra che vivrà almeno parzialmente a New York. Non so nemmeno come inquadrarlo, perché è davvero, davvero incredibile", mentre Dave Portnoy di Barstool Sports ha detto che "questa è la più grande sputata in faccia a qualsiasi città che abbia mai visto".

Fox29 ha raccolto opinioni forti tra i residenti locali di Philadelphia che non gradiscono questa situazione. "Penso che se vuoi giocare per Philly... bisogna vivere a Philly", ha detto un fan, e persino un agente immobiliare ha detto che Philadelphia ha ancora molte case di lusso ed è "una città per i buoni buongiorno".

Tuttavia, altri fan erano più aperti di mente. "È un po' strano ma lui è LeBron quindi può fare quello che voglio ai miei occhi... finché vince lui, va bene così".