I tifosi stanno iniziando a fischiare le controverse pause di idratazione ai Mondiali
Spesso interrompono il flusso del gioco e, in condizioni meteorologiche normali, sono inutili... tranne che per le pubblicità in TV.
Le pause obbligatorie per l'idratazione sono diventate uno degli aspetti più discussi della Coppa del Mondo 2026. Giocare in Nord America in estate, a volte nel primo pomeriggio, significa temperature molto alte, a volte estreme, quindi la FIFA ha stabilito la norma di interrompere ogni tempo della partita per permettere ai giocatori di bere acqua e riposare. Quelle pause di tre minuti vengono poi utilizzate dai broadcaster televisivi per trasmettere spot pubblicitari.
Sebbene nessuno dubiti dell'importanza dell'idratazione in condizioni calde e umide, queste pause di raffreddamento sono obbligatorie in tutte le partite, incluse alcune giocate a temperature più delicate (alcune partite si sono giocate anche al chiuso, in stadi raffreddati). Questo significa che le partite ora durano quattro quarti di circa 22/25 minuti, rovinando il ritmo della partita. E ai fan non piace.
Secondo Reuters, le partite di mercoledì (giovedì in ora europea) hanno ricevuto fischi da parte degli spettatori durante queste pause per l'idratazione. È successo durante la partita Inghilterra contro Croazia e quella tra Panama e Ghana. Ci sono stati anche fischi nella partita di martedì tra Norvegia e Iraq, giocata a Boston con temperature di 23°C.