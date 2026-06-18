I tifosi stanno iniziando a fischiare le controverse pause di idratazione ai Mondiali

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Le pause obbligatorie per l'idratazione sono diventate uno degli aspetti più discussi della Coppa del Mondo 2026. Giocare in Nord America in estate, a volte nel primo pomeriggio, significa temperature molto alte, a volte estreme, quindi la FIFA ha stabilito la norma di interrompere ogni tempo della partita per permettere ai giocatori di bere acqua e riposare. Quelle pause di tre minuti vengono poi utilizzate dai broadcaster televisivi per trasmettere spot pubblicitari.

Sebbene nessuno dubiti dell'importanza dell'idratazione in condizioni calde e umide, queste pause di raffreddamento sono obbligatorie in tutte le partite, incluse alcune giocate a temperature più delicate (alcune partite si sono giocate anche al chiuso, in stadi raffreddati). Questo significa che le partite ora durano quattro quarti di circa 22/25 minuti, rovinando il ritmo della partita. E ai fan non piace.

Secondo Reuters, le partite di mercoledì (giovedì in ora europea) hanno ricevuto fischi da parte degli spettatori durante queste pause per l'idratazione. È successo durante la partita Inghilterra contro Croazia e quella tra Panama e Ghana. Ci sono stati anche fischi nella partita di martedì tra Norvegia e Iraq, giocata a Boston con temperature di 23°C.