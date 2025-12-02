news
I titoli nominati Player's Voice per i Game Awards sono stati rivelati
30 partite sono state selezionate nel primo turno del premio votato dalla comunità.
HQ
Sebbene gran parte di The Game Awards sia definita dalle selezioni fatte da rappresentanti dell'industria e dei media, una delle categorie è riservata esclusivamente alla comunità. Questo è l'elemento Player's Voice dello show, dove la community può riunirsi e votare per il proprio gioco preferito tra una vasta gamma di opzioni.
Il primo turno per questo premio è stato ora aperto e sono stati rivelati i 30 giochi nominati in totale. Per questa prima parte, l'obiettivo sarà votare per i tuoi 10 giochi preferiti dell'anno, con i titoli più votati che poi passeranno al turno successivo dove verranno ulteriormente ridotti in riduzione.
Per quanto riguarda i giochi che sono stati selezionati, questi sono:
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Spedizione 33
- Death Stranding 2: Sulla spiaggia
- Delta Force
- Spedizione
- Donkey Kong Bananza
- Doom: Il Medioevo
- Elden Ring: Nightreign
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Genshin Impact
- Fantasma di Yotei
- Hades II
- Helldivers 2
- Cavaliere Cavo: Canzone di Seta
- Indiana Jones e il Grande Circolo
- Regno Viene: Liberazione II
- Mario Kart World
- Rivali Marvel
- Megabonk
- Ninja Gaiden 4
- Cielo di nessuno
- Cima
- R.E.P.O.
- Silent Hill f
- Sonic Racing: Crossworlds
- Narrativa Divisa
- Warframe
- Onde Tempestose
Votate per i vostri giochi preferiti qui.