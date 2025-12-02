I titoli nominati Player's Voice per i Game Awards sono stati rivelati

HQ

Sebbene gran parte di The Game Awards sia definita dalle selezioni fatte da rappresentanti dell'industria e dei media, una delle categorie è riservata esclusivamente alla comunità. Questo è l'elemento Player's Voice dello show, dove la community può riunirsi e votare per il proprio gioco preferito tra una vasta gamma di opzioni.

Il primo turno per questo premio è stato ora aperto e sono stati rivelati i 30 giochi nominati in totale. Per questa prima parte, l'obiettivo sarà votare per i tuoi 10 giochi preferiti dell'anno, con i titoli più votati che poi passeranno al turno successivo dove verranno ulteriormente ridotti in riduzione.

Per quanto riguarda i giochi che sono stati selezionati, questi sono:



Arc Raiders



Battlefield 6



Clair Obscur: Spedizione 33



Death Stranding 2: Sulla spiaggia



Delta Force



Spedizione



Donkey Kong Bananza



Doom: Il Medioevo



Elden Ring: Nightreign



Final Fantasy XIV



Fortnite



Genshin Impact



Fantasma di Yotei



Hades II



Helldivers 2



Cavaliere Cavo: Canzone di Seta



Indiana Jones e il Grande Circolo



Regno Viene: Liberazione II



Mario Kart World



Rivali Marvel



Megabonk



Ninja Gaiden 4



Cielo di nessuno



Cima



R.E.P.O.



Silent Hill f



Sonic Racing: Crossworlds



Narrativa Divisa



Warframe



Onde Tempestose



Votate per i vostri giochi preferiti qui.