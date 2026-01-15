I titoli sportivi hanno dominato la classifica più scaricata del PlayStation Store nel 2025

HQ

Le informazioni sui giochi più scaricati del 2025 sul PlayStation Store sono state rivelate. La grande notizia questa volta è che i giochi sportivi sono i più popolari tra gli utenti sulla piattaforma, mentre i recidivi tornano in classifica e dominano come previsto.

Per le liste europee e nordamericane, i due giochi più importanti erano rispettivamente EA Sports FC 26 e NBA 2K26. I due progetti sportivi si sono rivelati i grandi successi, ma sono seguiti da vicino da altri successi sportivi che compongono la top five, tra cui EA Sports FC 25, EA Sports College Football 26 e EA Sports Madden NFL 26.

Anche se puoi vedere le liste complete qui sotto, altre apparizioni sorprendenti includono Forza Horizon 5, che sappiamo essere stato un mega successo su PlayStation, e questi dati confermano questo con il gioco che ha raggiunto il quarto posto nella classifica europea e il quattordicesimo in quella nordamericana. Inoltre, Grand Theft Auto V ha quasi dominato entrambe le classifiche rispettivamente al secondo e terzo posto, prove che supportano che quando Grand Theft Auto VI arriverà, venderà quantità astronomiche di copie.

Oltre a questo, Battlefield 6 ha avuto un grande successo sulla piattaforma raggiungendo il quinto posto in Europa e il secondo in Nord America, mentre Call of Duty è sceso, pur ottenendo diverse entrate in classifica, tra cui Black Ops 7 e Black Ops 6. Inoltre, non è stato un anno molto positivo per le esclusive first-party PlayStation, dato che il progetto più venduto è stato Ghost of Yotei all'11° e 9° posto nelle classifiche Europa/NA.

Consulta le liste complete qui sotto.

Giochi PlayStation Store più scaricati in Europa nel 2025:



EA Sports FC 26

Grand Theft Auto V

EA Sports FC 25

Forza Horizon 5

Battlefield 6

Minecraft

Call of Duty: Black Ops 7

Assassin's Creed Ombre

Arc Raiders

Clair Obscur: Spedizione 33

Fantasma di Yotei

Narrativa Divisa

Eredità di Hogwarts

UFC 5

Call of Duty: Black Ops 6

Ci vogliono due

Pronto o no

The Elder Scrolls IV: Oblivion Rimasterizzato

Rivincita

F1 25



Giochi PlayStation Store più scaricati negli Stati Uniti e in Canada nel 2025: