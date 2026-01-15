I titoli sportivi hanno dominato la classifica più scaricata del PlayStation Store nel 2025
Mentre Grand Theft Auto V ha quasi dominato sia le classifiche europee che quelle americane...
Le informazioni sui giochi più scaricati del 2025 sul PlayStation Store sono state rivelate. La grande notizia questa volta è che i giochi sportivi sono i più popolari tra gli utenti sulla piattaforma, mentre i recidivi tornano in classifica e dominano come previsto.
Per le liste europee e nordamericane, i due giochi più importanti erano rispettivamente EA Sports FC 26 e NBA 2K26. I due progetti sportivi si sono rivelati i grandi successi, ma sono seguiti da vicino da altri successi sportivi che compongono la top five, tra cui EA Sports FC 25, EA Sports College Football 26 e EA Sports Madden NFL 26.
Anche se puoi vedere le liste complete qui sotto, altre apparizioni sorprendenti includono Forza Horizon 5, che sappiamo essere stato un mega successo su PlayStation, e questi dati confermano questo con il gioco che ha raggiunto il quarto posto nella classifica europea e il quattordicesimo in quella nordamericana. Inoltre, Grand Theft Auto V ha quasi dominato entrambe le classifiche rispettivamente al secondo e terzo posto, prove che supportano che quando Grand Theft Auto VI arriverà, venderà quantità astronomiche di copie.
Oltre a questo, Battlefield 6 ha avuto un grande successo sulla piattaforma raggiungendo il quinto posto in Europa e il secondo in Nord America, mentre Call of Duty è sceso, pur ottenendo diverse entrate in classifica, tra cui Black Ops 7 e Black Ops 6. Inoltre, non è stato un anno molto positivo per le esclusive first-party PlayStation, dato che il progetto più venduto è stato Ghost of Yotei all'11° e 9° posto nelle classifiche Europa/NA.
Consulta le liste complete qui sotto.
Giochi PlayStation Store più scaricati in Europa nel 2025:
- EA Sports FC 26
- Grand Theft Auto V
- EA Sports FC 25
- Forza Horizon 5
- Battlefield 6
- Minecraft
- Call of Duty: Black Ops 7
- Assassin's Creed Ombre
- Arc Raiders
- Clair Obscur: Spedizione 33
- Fantasma di Yotei
- Narrativa Divisa
- Eredità di Hogwarts
- UFC 5
- Call of Duty: Black Ops 6
- Ci vogliono due
- Pronto o no
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Rimasterizzato
- Rivincita
- F1 25
Giochi PlayStation Store più scaricati negli Stati Uniti e in Canada nel 2025:
- NBA 2K26
- Battlefield 6
- Grand Theft Auto V
- EA Sports College Football 26
- EA Sports Madden NFL 26
- Minecraft
- Call of Duty: Black Ops 7
- Arc Raiders
- Fantasma di Yotei
- MLB The Show 25
- Call of Duty: Black Ops 6
- Pronto o no
- EA Sports FC 26
- Forza Horizon 5
- NBA 2K25
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Rimasterizzato
- Assassin's Creed Ombre
- Clair Obscur: Spedizione 33
- Monster Hunter Wilds
- EA Sports FC 25