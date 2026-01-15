Gamereactor

EA Sports FC 26

I titoli sportivi hanno dominato la classifica più scaricata del PlayStation Store nel 2025

Mentre Grand Theft Auto V ha quasi dominato sia le classifiche europee che quelle americane...

Le informazioni sui giochi più scaricati del 2025 sul PlayStation Store sono state rivelate. La grande notizia questa volta è che i giochi sportivi sono i più popolari tra gli utenti sulla piattaforma, mentre i recidivi tornano in classifica e dominano come previsto.

Per le liste europee e nordamericane, i due giochi più importanti erano rispettivamente EA Sports FC 26 e NBA 2K26. I due progetti sportivi si sono rivelati i grandi successi, ma sono seguiti da vicino da altri successi sportivi che compongono la top five, tra cui EA Sports FC 25, EA Sports College Football 26 e EA Sports Madden NFL 26.

Anche se puoi vedere le liste complete qui sotto, altre apparizioni sorprendenti includono Forza Horizon 5, che sappiamo essere stato un mega successo su PlayStation, e questi dati confermano questo con il gioco che ha raggiunto il quarto posto nella classifica europea e il quattordicesimo in quella nordamericana. Inoltre, Grand Theft Auto V ha quasi dominato entrambe le classifiche rispettivamente al secondo e terzo posto, prove che supportano che quando Grand Theft Auto VI arriverà, venderà quantità astronomiche di copie.

Oltre a questo, Battlefield 6 ha avuto un grande successo sulla piattaforma raggiungendo il quinto posto in Europa e il secondo in Nord America, mentre Call of Duty è sceso, pur ottenendo diverse entrate in classifica, tra cui Black Ops 7 e Black Ops 6. Inoltre, non è stato un anno molto positivo per le esclusive first-party PlayStation, dato che il progetto più venduto è stato Ghost of Yotei all'11° e 9° posto nelle classifiche Europa/NA.

Consulta le liste complete qui sotto.

Giochi PlayStation Store più scaricati in Europa nel 2025:


  1. EA Sports FC 26

  2. Grand Theft Auto V

  3. EA Sports FC 25

  4. Forza Horizon 5

  5. Battlefield 6

  6. Minecraft

  7. Call of Duty: Black Ops 7

  8. Assassin's Creed Ombre

  9. Arc Raiders

  10. Clair Obscur: Spedizione 33

  11. Fantasma di Yotei

  12. Narrativa Divisa

  13. Eredità di Hogwarts

  14. UFC 5

  15. Call of Duty: Black Ops 6

  16. Ci vogliono due

  17. Pronto o no

  18. The Elder Scrolls IV: Oblivion Rimasterizzato

  19. Rivincita

  20. F1 25

Giochi PlayStation Store più scaricati negli Stati Uniti e in Canada nel 2025:


  1. NBA 2K26

  2. Battlefield 6

  3. Grand Theft Auto V

  4. EA Sports College Football 26

  5. EA Sports Madden NFL 26

  6. Minecraft

  7. Call of Duty: Black Ops 7

  8. Arc Raiders

  9. Fantasma di Yotei

  10. MLB The Show 25

  11. Call of Duty: Black Ops 6

  12. Pronto o no

  13. EA Sports FC 26

  14. Forza Horizon 5

  15. NBA 2K25

  16. The Elder Scrolls IV: Oblivion Rimasterizzato

  17. Assassin's Creed Ombre

  18. Clair Obscur: Spedizione 33

  19. Monster Hunter Wilds

  20. EA Sports FC 25

