I Toronto Raptors interrompono lo scambio per Kawhi Leonard mentre lui e i Clippers sono sotto indagine per frode

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I Toronto Raptors hanno interrotto lo scambio di Kawhi Leonard dai Los Angeles Clippers, a causa di un'indagine in corso che riguarda Leonard, riporta Reuters. I Clippers sono sotto indagine per aver utilizzato una terza parte, un'azienda ambientalista ora fallita, come modo per aggirare le regole del salary cap league, che limitano la somma totale che una squadra può spendere per gli stipendi dei giocatori.

Si ritiene che Kawhi fosse pagato dai Clippers tramite questa azienda: l'indagine ha rilevato che Leonard aveva un contratto di sponsorizzazione da 28 milioni di dollari con la società durante un contratto quadriennale, ma non ci sono prove che il giocatore abbia lavorato nell'ambito dell'accordo.

Leonard Kawhi è due volte campione NBA, vincendo con i San Antonio Spurs nel 2014 e successivamente con i Toronto Raptors nel 2019 (il titolo esclusivo del canadese). Un mese dopo la vittoria del 2019, è stato ceduto ai Los Angeles Clippers, e ora i Toronto Raptors stanno lavorando per riportare il loro giocatore di punta... ma solo quando l'indagine è completata.