I turni di qualificazione FIBA Coppa del Mondo 2027 iniziano oggi: tutte le partite per i paesi europei

Il turno di qualificazione per la Coppa del Mondo FIBA di Basket 2027 inizia oggi, giovedì 27 novembre. In totale ci sono 80 squadre che si contendono i 31 posti per la Coppa del Mondo 2027, insieme ai padroni di casa del Qatar: 16 dall'Africa, 16 dalle Americhe, 16 dall'Asia e dall'Oceania e 32 dall'Europa.

Ci saranno sei fenestra, tra novembre 2026 e marzo 2027, e alla fine del processo ci saranno 5 squadre africane, 7 dalle Americhe, 7 dall'Asia e 12 dall'Europa, una qualificazione che serve anche per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Processo di qualificazione per l'Europa per la Coppa del Mondo FIBA 2027

In Europa, le 32 squadre europee sono suddivise in otto gruppi. Ognuno si affronterà due volte, in partite di casa e in trasferta, durante le prime tre finestre. Questi sono i giochi nella prima finestra (orari in CET, ora dell'Europa Centrale; in meno di un'ora nel Regno Unito).

Giovedì 27 novembre



Grecia vs Romania - Salonicco, Grecia - 17:30



Georgia v Ucraina - Tbilisi, Georgia - 18:00



Montenegro vs Portogallo - Podgorica, Montenegro - 18:00



Danimarca vs Spagna - Farum, Danimarca - 18:30



Serbia vs Svizzera - Belgrado, Serbia - 19:00



Turchia contro Bosnia ed Erzegovina - Istanbul, Turchia - 19:00



Italia vs Islanda - Tortona, Italia - 20:00



Gran Bretagna v Lituania - 20:30



Venerdì 28 novembre



Ungheria v Finlandia - Szombathely, Ungheria - 18:00



Slovenia vs Estonia - Koper, Slovenia - 18:00



Lettonia vs Paesi Bassi - Riga, Lettonia - 18:30



Croazia vs Cipro - Osijek, Croazia - 19:00



Germania vs Israele - Neu-ulm, Germania - 19:30



Repubblica Ceca vs Svezia - Praga, Repubblica Ceca - 19:30



Francia vs Belgio - Rouen, Francia - 20:30



Polonia vs Austria - Gdyina, Polonia - 20:45



Domenica 30 novembre



Svizzera vs Turchia - Friburgo, Svizzera - 17:00



Lituania vs Italia - Klaipeda, Lituania - 17:30



Islanda vs Gran Bretagna - Reykjavik, Islanda - 17:45



Ucraina vs Danimarca - Riga, Lettonia - 18:00



Portogallo vs Grecia - Matosinhos, Portogallo - 18:00



Romania contro Montenegro - Pitesti, Romania - 18:00



Spagna vs Georgia - La Laguna, Spagna - 19:45



Bosnia ed Erzegovina vs Serbia - Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina - 20:00



Lunedì 1 dicembre



Finlandia v Francia - Espoo, Finlandia - 17:30



Cipro vs Germania - Limassol, Cipro - 18:00



Svezia vs Slovenia - Göteborg, Svezia - 19:00



Estonia v Repubblica Ceca - Tallinn, Estonia - 19:00



Paesi Bassi vs Polonia - Den Haag, Paesi Bassi - 19:30



Israele v Croazia - Riga, Lettonia - 20:00



Austria v Lettonia - Vienna, Austria - 20:20



Bielorussia vs Ungheria - Mons, Belgio - 20:30



La prossima finestra si terrà tra il 23 febbraio e il 3 marzo 2026. I gruppi sono i seguenti:

Gruppo A



Danimarca



Georgia



Ucraina



Spagna



Gruppo B



Grecia



Montenegro



Portogallo



Romania



Gruppo C



Serbia



Turchia



Bosnia ed Erzegovina



Svizzera



Gruppo D



Gran Bretagna



Italia



Islanda



Lituania



Gruppo E



Croazia



Germania



Israele



Cipro



Gruppo F



Lativa



Polonia



Austria



Paesi Bassi



Gruppo G



Ungheria



Francia



Belgio



Finlandia



Gruppo H



Slovenia



Repubblica Ceca



Svezia



Estonia



La Coppa del Mondo FIBA di Basket 2027 si terrà in Qatar dal 27 agosto al 12 settembre 2027. La Germania, che quest'anno è diventata campionessa europea, difenderà il titolo dopo aver battuto la Serbia nel 2023.

