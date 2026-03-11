I V-Buck stanno diventando più costosi perché "il costo di Fortnite è aumentato molto"

HQ

Cattive notizie, Fortnite giocatori. Il costo per aggiungere nuove skin e cosmetici alla tua collezione sta aumentando. Epic Games ha annunciato un aumento dei prezzi per i V-Bucks tutto perché il "costo di gestione Fortnite è aumentato molto e stiamo aumentando i prezzi per aiutare a pagare le bollette."

Previsto per il 19 marzo, i prezzi stanno cambiando è essenzialmente riducendo la quantità di V-Buck per confezione, con un calo del 20% per l'opzione più economica e circa il 7,5% per i pacchetti più costosi. Epic afferma che il prezzo ogni 50 V-Buck è quasi raddoppiato, passando da circa 0,50 a 0,99 dollari, ma non temere, perché ciò non significa che i prezzi per pacchetto siano raddoppiati.

Piuttosto, puoi vedere come i prezzi per pacchetto stanno cambiando qui sotto.



Pacchetto da 8,99 $ - era da 1.000 V-Bucks e ora 800 V-Bucks



Pacchetto da 22,99 dollari - costava 2.800 V-Buck e ora 2.400 V-Buck



Pacco da 36,99$ - costava 5.000 V-Buck e ora 4.500 V-Bucks



Pacco da 89,99 dollari - era da 13.500 V-Buck e ora da 12.500 V-Buck



A vantaggio di Epic, questo aumento di costo non renderà più difficile ottenere un Battle Pass, dato che il prezzo di un Battle Pass passerà da 1.000 V-Buck a 800 V-Buck, il che significa che il pass più economico ti permetterà comunque di prendere il pacchetto. Ognuno dei pass Music e Lego passerà anche a 1.200 V-Bucks da 1.400 V-Bucks. La condizione è che ora guadagnerai anche meno V-Buck per ogni passaggio, con l'edizione OG che ora premia 800 (in calo rispetto a 1.000) V-Buck. Altrimenti, Fortnite Crew premierà anche meno V-Buck, sempre scesi da 1.000 a 800.