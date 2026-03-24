I veicoli cargo russi affrontano problemi di antenna e richiedono l'attracco manuale con la ISS

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Il veicolo cargo russo senza equipaggio, Progress MS-33, ha incontrato un problema con una delle sue antenne automatiche KURS, costringendo a un attracco manuale alla Stazione Spaziale Internazionale, secondo la russa Roscosmos.

Lanciato domenica da un Soyuz-2.1a dal Cosmodromo di Baikonur, il veicolo trasporta circa 2,5 tonnellate di cibo, acqua, carburante, ossigeno e altri rifornimenti per i sette membri dell'equipaggio a bordo della ISS, inclusi i russi Sergei Kud-Sverchkov, Sergei Mikayev e Andrei Fedyaev; gli astronauti statunitensi Christopher Williams, Jessica Meir, Jack Hathaway; e la francese Sophie Adenot.

L'attracco manuale, previsto per martedì intorno alle 13:35 GMT, sarà eseguito dal comandante della ISS Sergei Kud-Sverchkov. Oleg Kononenko, responsabile del Centro di Addestramento Cosmonauti russo, ha sottolineato che tali approcci manuali sono regolarmente praticati dai cosmonauti durante l'addestramento. La NASA ha confermato che tutti gli altri sistemi sulla ISS funzionano normalmente e Roscosmos continua a risolvere il problema dell'antenna.