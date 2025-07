I venezuelani usciti dal carcere di Cecot in El Salvador denunciano "un inferno" all'interno

HQ

Le ultime notizie su Venezuela ed El Salvador . La politica di Trump sull'immigrazione è stata fermata dai giudici del suo stesso paese, ma per migliaia di deportati ai sensi dell'Alien Enemies Act del 1798, la battuta d'arresto arriva troppo tardi. Molti sono già separati da molto tempo (forse per sempre) dalle loro famiglie negli Stati Uniti, e sembra che i meccanismi di identificazione dei migranti siano ora messi in discussione.

La questione arriva mentre 252 migranti venezuelani sono stati rilasciati dal Centro de Reclusión del Terrorismo (Cecot), la mega-prigione di massima sicurezza del presidente Bukele in El Salvador che "affitta" al governo degli Stati Uniti di Donald Trump. Questi migranti, nonostante siano stati inviati lì senza processo per presunta affiliazione con un cartello criminale chiamato Tren de Aragua, sono stati successivamente dichiarati innocenti e sono stati trasportati in autobus in Venezuela dal paese vicino.

Alcuni di loro hanno parlato con la BBC. "Abbiamo vissuto l'inferno", denunciando le condizioni disumane in carcere e la totale assenza dei diritti umani fondamentali. "Il direttore del carcere ci ha detto che chi entrava non sarebbe mai uscito", ha detto uno di loro, spiegando come il cibo venisse gettato per terra e fossero costretti a mangiare in condizioni di sovraffollamento e con le mani direttamente davanti a loro. "Come gli animali", ha aggiunto.

Lunedì, il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha denunciato l'uso della "tortura sistematica" a Cecot, che secondo lui include abusi sessuali, percosse quotidiane e cibo avariato ai detenuti.

Saab ha annunciato che il Venezuela indagherà sul presidente Bukele, così come sul ministro della Giustizia Gustavo Villatoro e sul direttore delle carceri Osiris Luna Meza per i presunti abusi.