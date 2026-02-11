I vescovi spagnoli lanciano un videogioco giusto in tempo per San Valentino per potenziare i matrimoni in chiesa
Mentre il calendario si gira verso San Valentin, questi leader religiosi adottano un approccio insolito alla celebrazione dell'amore: i videogiochi.
Con i matrimoni in chiesa che si riducono a meno del 18% di tutti i matrimoni nel 2024, questi leader religiosi sperano che una nuova esperienza interattiva possa riaccendere l'interesse per il sacramento del matrimonio.
Intitolato Level Up! A Two-Player Game , il titolo ispirato al retro invita i giocatori a seguire Fran ed Elena sotto lo slogan "El amor, la aventura más épica" (Amore, l'avventura più epica).
"Si tratta di più dei semplici pixel su uno schermo", afferma la conferenza episcopale spagnola. "Vogliamo mostrare la bellezza del matrimonio cristiano a coppie che forse non hanno considerato un matrimonio in chiesa come via verso un amore duraturo."
Il progetto, sviluppato con la guida di studenti della Pontificia Università di Salamanca, fa parte di una strategia più ampia della Chiesa per sostenere il matrimonio in Spagna. Esce giusto in tempo per San Valentino, e se siete curiosi, potete vedere il trailer qui sotto...