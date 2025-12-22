I veterani degli MMO credono che il pubblico occidentale stia aspettando l'emergenza di un nuovo grande MMORPG

HQ

Il genere MMO è morto? Potrebbe sembrare una domanda strana da porsi, considerando che World of Warcraft sta ancora rilasciando espansioni e ci sono milioni di giocatori sparsi in giochi come Destiny 2, Fallout 76, Star Wars: The Old Republic, Guild Wars 2, The Elder Scrolls Online e altri. Tuttavia, con Amazon Games che praticamente ha chiuso tutto il suo lavoro sugli MMO, la domanda è da porsi.

Wccftech ha chiesto a tre veterani del genere cosa si possa fare per salvare gli MMO. Greg Street, Rich Vogel e Scott Hartsman hanno decenni di esperienza insieme e non pensano che gli MMO stiano necessariamente scomparendo, solo che i giocatori hanno bisogno di un nome nuovo e audace per emergere.

"Credo che un vasto pubblico stia aspettando che emerga l'MMORPG giusto," ha detto Vogel. "Considerate i milioni di giocatori che hanno giocato e continuano a giocare a WOW, SWTOR, ESO, UO, EverQuest, Fallout 76 e altri. Il problema è che nessun editore è disposto a investire i soldi e a correre il rischio in questo momento."

Quell'investimento è importante, perché nessun MMO potrebbe allontanare i giocatori dai loro giochi preferiti se non sembra un budget elevato. "Devi impegnarti in molti sistemi e contenuti per farlo funzionare. Ci sono alcune eccezioni degne di nota, come Warframe, che è iniziato in piccolo e poi è cresciuto fino a diventare un MMO," ha detto Street.

Gli MMO restano popolari in Asia, dove molti giochi escono sia su mobile che su console. Hartsman crede che questo possa essere un modo per riportare le persone agli MMO, affermando: "Sono d'accordo che avere un vantaggio extra sia una strategia saggia se qualcuno va in grande come ai vecchi tempi. Che si tratti di mobile, globale simultaneo su tutte le piattaforme possibili, o qualche altra grande leva"