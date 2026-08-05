I veterani di Bungie e Crytek presentano Angelic: Dark Symphony, un RPG tattico con un forte focus sulla narrazione

Clair Obscur: Expedition 33 potrebbe essere descritto come un J-RPG evoluto in cui narrazione e combattimento sono semplificati e adattati per completarsi a vicenda, ritagliando un nuovo spazio all'interno del genere. E ora, seguendo in parte quella strada, ma prendendo una piega molto più sinistra e oscura, abbiamo l'annuncio di Angelic: Dark Symphony, il titolo di debutto di Angelicore Game Studios.

Angelicore non è uno studio alle prime armi come Sandfall Interactive, essendo composto da ex veterani di Bungie, Crytek e Ceidot Game Studios, portando con sé sia competenze tecniche che un'esperienza senza pari nel campo dei giochi d'azione. In Angelic: Dark Symphony, vedremo un mondo in cui l'umanità, come la conosciamo, è scomparsa, e rimangono solo individui artificialmente superevoluti—che devono fermare altre entità che si sono evolute dagli umani ma si sono ribellate a loro, note come angeli. Nel gioco, dovremo formare una squadra con personaggi molto diversi, ognuno con le proprie motivazioni, ma con poteri distintivi che completano il gruppo durante le battaglie a turni.

"Angelic è partita da una domanda: cosa succede se l'umanità è costretta ad adattarsi allo spazio più velocemente di quanto l'evoluzione consenta?" ha detto Erkan Bayol, fondatore e direttore del gioco di Angelicore Game Studios. "La risposta dell'umanità è stata creare neo-umani, esseri che avrebbero poi chiamato angeli. Ma quando le aziende al potere hanno riconosciuto che i neo-umani erano superiori agli umani comuni in quasi ogni aspetto, hanno cercato di sopprimerli e sfruttarli. Da quel momento, il conflitto divenne inevitabile."

"Quella filosofia ha anche plasmato il gioco stesso. Dark Symphony non ha un singolo protagonista circondato da personaggi secondari. I giocatori vivono la storia attraverso diversi eroi mentre i loro viaggi si svolgono in parallelo, prendendoli il pieno controllo nei combattimenti a turni. Non scegli un singolo angelo per portare la storia. Lo vivi attraverso tutti loro."

Al momento, non abbiamo molte informazioni su Angelic: Dark Symphony, se non che è attualmente in sviluppo attivo e utilizza Unreal Engine 5. Tuttavia, ora potete guardare il primo teaser cinematografico qui sotto, oltre a vedere alcuni screenshot.

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