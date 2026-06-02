I veterani di Forza Horizon di Maverick Games mostreranno il loro titolo di debutto Clutch venerdì

Questa primavera è stato confermato che lo studio britannico Maverick Games e Amazon si stavano separando, con il primo che è diventato uno studio indipendente. Lo sviluppatore è stato fondato da veterani di Forza Horizon e, di conseguenza, il loro gioco di debutto è un gioco di corse ambientato in ambienti open world, completo di una storia coesa, anche se ovviamente non sarà pubblicato da Amazon.

Ora, tramite un video di cinque minuti, lo studio ha annunciato che vedremo Clutch, come si chiama, durante il Summer Game Fest a tarda sera venerdì. È promesso un primo trailer allora, ma anche nel video qui sotto abbiamo uno scorcio del gioco, che sembra destinato a essere un titolo davvero stiloso.

Torneremo con la copertura completa più avanti questa settimana; Nel frattempo, ti consigliamo di guardare il video, che presenta sia il personale chiave che le ambizioni.