I veterani dirigenti dei Los Angeles Lakers, i fratelli Buss, licenziati dalla sorella in un dramma in stile Succession

La vendita dei Los Angeles Lakers a una nuova holding per oltre 10 miliardi di dollari sembrava che avrebbe rispettato gli ex dirigenti della franchigia NBA, controllata dalla famiglia Buss dal 1979, quando il compianto imprenditore Jerry Buss acquistò la franchigia per 67,5 milioni di dollari (equivalenti a 290 milioni nel 2024).

Tuttavia, non è stato così, poiché nelle ultime ore è stato riportato che i fratelli Joey e Jerry Buss, figli di Jesse, sono stati licenziati. Sono i fratelli minori della ancora governatrice Jeanie Buss, che rimarrà al comando per almeno cinque anni.

Joey Buss era il governatore supplente e vicepresidente della ricerca e sviluppo, mentre Jesse Buss era assistente direttore generale e direttore dello scouting con influenza sulla strategia del draft. Risalenti solo allo scorso settembre, hanno annunciato una società di investimenti sportivi e partnership strategiche. Secondo Reuters, sono stati fondamentali nell'acquisire giocatori come Austin Reaves e Rui Hachimura. Joey è stato anche CEO della squadra della G League.

"Vorremmo che le cose potessero essere diverse con il modo in cui è finito il nostro tempo con la squadra. In momenti come questo, vorremmo poter chiedere a nostro padre cosa ne penserebbe di tutto questo", hanno detto i fratelli a ESPN.

Jesse (37) ha inoltre detto a The Athletic di sentirsi da tempo mancanza di comunicazione con sua sorella maggiore (64), che ha "licenziato tutti" della famiglia che erano coinvolti nella squadra NBA, quindi dice di non essere rimasto sorpreso dal suo licenziamento, soprattutto dopo la vendita.

Dice di essersi sentito isolato dall'azienda dal 2023, mentre affrontava una malattia non divulgata che lo portava a ricevere trattamenti di immunoterapia. Nonostante ciò, Jesse dice che continuerà a essere un tifoso dei Lakers.