I veterinari chiedono un divieto totale delle gabbie per polli nel Regno Unito

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Un numero crescente di veterinari nel Regno Unito desidera vedere un divieto totale sulle galline deporente in gabbia. Ciò è attribuito a preoccupazioni per il benessere degli animali e al fatto che inibisce il loro comportamento naturale.

I precedenti sistemi di gabbie, in cui le galline ovaiole venivano tenute stipate insieme in spazi ristretti - a volte piccoli come un foglio A4 - sono stati vietati dall'UE più di dieci anni fa. Ma ora queste sono state sostituite da gabbie modificate, considerate inadeguate e dannose - limitando il comportamento naturale degli animali.

I veterinari sostengono che le normative attuali siano insufficienti e ora c'è speranza di far approvare un divieto totale delle gabbie nel Regno Unito, dove stanno venendo gradualmente eliminate e, a lungo termine, completamente abolite.

Tuttavia, la questione è oggetto di un acceso dibattito, con organizzazioni per il benessere animale che accolgono con favore le richieste mentre molti nel settore agricolo avvertono delle possibili conseguenze, tra cui l'aumento dei costi e la riduzione degli standard di protezione.