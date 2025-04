I videogiochi di Godzilla potrebbero essere in procinto di fare un grande ritorno

HQ

Toho, la società dietro i famosi film e programmi TV giapponesi come Godzilla Minus One, Jujutsu Kaisen e le opere dello Studio Ghibli, sta cercando di accelerare la sua globalizzazione nei prossimi anni, in particolare per quanto riguarda Godzilla.

In un rapporto di Bloomberg Japan, Toho ha rivelato i piani per Godzilla di esplorare regni oltre il cinema e la TV, passando ai videogiochi domestici, al merchandising e alle attrazioni. Godzilla è ovviamente apparso nei videogiochi in precedenza, recentemente si è unito al roster di Fortnite insieme al collega King Kong.

Ma, a differenza di questi progetti di collaborazione, sembra che questo sarebbe più focalizzato su Godzilla come personaggio centrale all'interno di un gioco. Forse anche un Godzilla giocabile? Come sappiamo, i cicli di sviluppo dei videogiochi richiedono anni al giorno d'oggi, quindi probabilmente ci vorrà del tempo prima che questi giochi di Godzilla vengano alla luce, ma ora sappiamo che sono in fase di concettualizzazione.